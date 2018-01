Oud-PSV’er start petitie: vrij met carnaval

„Wij willen vrij met carnaval” staat te lezen op de petitie, die Van der Doelen samen met biermerk Bavaria is begonnen. „Carnaval is een prachtig feest waar we met z’n allen naar toeleven en wat elk jaar groots gevierd wordt.”, vertelt Van der Doelen.

„Als mij één ding is opgevallen is het dat wij hardwerkende Brabanders en Limburgers ieder jaar onze zuurverdiende vrije dagen moeten inleveren om dit feest der feesten te kunnen vieren. En dat vind ik raar, dat vind ik gek, dat vind ik niet kunnen”, zei Van der Doelen eerder tegen Omroep Brabant.

Pas na carnaval

Als de benodigde handtekeningen gehaald worden, gaat de voormalig voetballer en tegenwoordig muzikant, naar Den Haag om de handtekeningen te overhandigen. „Maar we doen dat wel pas na carnaval”, aldus een woordvoerder van Bavaria, dat met de goede cijfers haar stunt als geslaagd kan beschouwen.

Carnaval begint officieel op zondag 11 februari en duurt drie dagen. Het feest wordt met name in Noord-Brabant en Limburg gevierd.

