Meisje (12) vermist in Leidschendam

Ⓒ AN/HH

Leidschendam - De politie in Leidschendam is op zoek naar een 12-jarig meisje dat zaterdag aan het einde van de middag voor het laatst werd gezien bij winkelcentrum The Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie maakt zich grote zorgen om het meisje.