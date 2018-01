Lijk gevonden in Amsterdamse gracht

Er is een plaats delict ingesteld. Volgens een politiewoordvoerder wordt het lichaam rond 16:20 uit het water gehaald. „Dat gaan we eerst doen. Daarna bekijken we de identiteit van het slachtoffer, en tegelijkertijd stellen we sporen veilig.”

De politie sluit een misdrijf niet uit. Later wordt bekeken of er geweldsporen op het lichaam zitten, maar eerst wordt de identiteit vastgesteld, om vervolgens de familie in te kunnen lichten.