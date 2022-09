Student (18) sterft na drinken van pina colada op vakantie

Shiv Mistry (18) bevond zich in een bar in Fuengirola, aan de Costa del Sol, toen één van zijn vrienden hem een slokje van zijn pina colada aanbood. De jongeman, die allergisch is voor melkproducten, was blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat de cocktail ook melk bevat.

Anafylactische shock

De jongeman had snel door dat hij een fout had gemaakt en keerde – hevig zwetend en hyperventilerend – terug naar zijn appartement, waar hij een krachtig antihistamine innam. Zonder resultaat: hij ging in anafylactische shock, en kon ondanks eerste hulp niet gered worden.