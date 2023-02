Premium Het beste van De Telegraaf

’Strenge’ burgemeester Zuid-Turkse stad trots op nul slachtoffers

Istanbul - Het dodental door de aardbevingen in Turkije groeit continu. In Turkije en het noorden van Syrië is het aantal doden inmiddels opgelopen tot meer dan 35.000. Verwacht wordt dat het aantal vastgestelde doden nog enorm zal toenemen. De ene gemeente blijkt echter veel meer te zijn getroffen dan de andere. Zo zijn in de provincie Hatay in het zuiden van Turkije veel mensen omgekomen. Maar in de stad Erzin in Hatay, met 42.000 inwoners, bleken alle gebouwen overeind te blijven en zijn geen doden te betreuren.