Ouders dode baby langer vast, oma vrijgelaten

De Heerlense baby werd eind april in het ziekenhuis binnengebracht met zwaar letsel. Na drie weken is het jongetje op 20 mei in het ziekenhuis in Maastricht overleden als gevolg daarvan. Op 8 juni arresteerde de politie ouders en oma van het kindje.

De oma uit het dorp Nieuwstadt is weliswaar op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. Volgens de woordvoerster van justitie is er echter onvoldoende reden de vrouw langer vast te houden. De ouders van de baby blijven volgens de woordvoerster van justitie vast zitten in verband met het lopende onderzoek.