PvdA-Kamerlid Moorlag mag blijven

„Alles overziend is men met de commissie van mening dat William Moorlag geloofwaardig de PvdA kan blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid”, leest een verklaring van de partij. De partijtop wilde tot vandaag nog van hem af.

Noorman-Den Uyl bekeek de omstreden schijnconstructie waar het Groningse Kamerlid in zijn tijd als directeur van sociale werkplaats Alescon verantwoordelijk voor was en waarvan de rechter in december zei dat hij fout was.

’Vanuit goede bedoelingen’

De commissie oordeelt dat de schijnconstructie is opgetuigd ’vanuit goede bedoelingen’, namelijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Ook vindt men dat Moorlag integer heeft gehandeld als directeur, op basis van stevige juridische adviezen over de constructie. Wel vindt de commissie dat de constructie onrechtmatig was, nu de kantonrechter op 19 december ’een ander licht op de zaak werpt’.

De constructie volgens Noorman-Den Uyl ’strijdig met de uitgangspunten van de PvdA’, omdat voor de PvdA het uitgangspunt ’het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek’ is. „Constructies die tot doel hebben daar bewust van af te wijken, accepteren we niet.”

’Meerdere gelegenheden’

De commissie kraakt harde noten over Moorlag, die zijn partij ’bij meerdere gelegenheden actiever had kunnen betrekken bij de kwestie die speelde’. Ook had hij zich na het oordeel van de rechter duidelijk moeten uitspreken tegen de schijnconstructie. Daarnaast gedroeg hij zich na de uitspraak van de rechter meer als ex-directeur van Alescon dan als volksvertegenwoordiger van de PvdA, vindt de commissie.

Dat het partijbestuur Moorlag de wacht aanzegde oogst begrip van Noorman-Den Uyl, omdat de zaak ’in de achterban van de PvdA veel beroering opleverde’.

Partijleider Lodewijk Asscher, vicefractievoorzitter Sharon Dijksma, partijvoorzitter Nelleke Vedelaar en William Moorlag hebben naar aanleiding van de zaak een gezamenlijk gesprek met de commissie gehad. Daarin zouden alle aanwezigen de conclusies hebben onderschreven en ’de hele gang van zaken betreuren’.

’Ontspoorde communicatie’

Moorlag heeft excuses aangeboden over de ’ontspoorde communicatie’. Daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op de publiekelijke confrontatie die hij zocht met de partijleiding en waarin hij uit de school klapte over een telefoongesprek met Asscher.

Al met al trekt hij nu wel aan het langste eind. Hoewel het partijbestuur, de Jonge Socialisten en later ook de fractieleiding van hem af wilden, wist hij met zijn publieke verzet sympathie in de PvdA op te wekken. Hij stelt ’alles in het werk te zullen stellen om het vertrouwen te herstellen van de mensen wiens vertrouwen in hem is aangetast.’