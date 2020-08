LIVE | Wereldwijd meer dan 800.000 coronadoden

Meer dan 800.000 personen zijn wereldwijd overleden als gevolg van een besmetting met het nieuwe coronavirus, stelt het Franse persbureau AFP op basis van een eigen telling. Volgens het Britse persbureau Reuters zijn er meer dan 23 miljoen mensen besmet met het longvirus.

Het virus stak eind vorig jaar de kop op in China en verspreidde zich in enkele maanden over de wereld. De meeste besmettingen zijn respectievelijk geregistreerd in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Rusland.

Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe de meeste doden geëist in de VS, Brazilië, Mexico en India. Meer dan de helft van alle doden zijn in die vier landen gezamenlijk gevallen. Iets minder dan een kwart van zowel het aantal doden als het aantal besmettingen is geregistreerd in de VS.

Van alle werelddelen zijn de meeste doden tot dusver gevallen in Latijns-Amerika en de Caraïben. Daar overleden 254.897 personen aan de gevolgen van Covid-19.

