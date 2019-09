Moeder geschokt, ’dode’ zoon staat plots voor deur

Dat melden Russische media. De vrouw zegt zich te hebben „vergist.” „De dode man in het mortuarium leek sprekend op mijn Konstantin.”

In maart ging de ongeruste Antonina naar de politie om haar zoon als vermist op te geven. Konstantin was verdwenen en had niets meer van zich laten horen. „Hij was al zes dagen niet meer thuis geweest”, vertelt zijn moeder.

De politie startte een zoektocht maar tevergeefs. Zo’n anderhalve maand na haar aangifte werd de vrouw gebeld door de politie. Ze hadden een lichaam gevonden in het water, waarvan ze dachten dat het haar zoon was. Ze vroegen de ontroostbare Antonina naar het mortuarium te komen om haar kind te identificeren.

In Sint-Petersburg wist ze zo goed als zeker haar zoon te herkennen, waarop Konstantin officieel dood werd verklaard. En gecremeerd.

De hele familie was in rouw. Konstantin had een ex-vrouw en een dochtertje. Hij studeerde ooit af aan een militaire school. Zijn familie was diepbedroefd. Dit duurde vier maanden tot het treurige verhaal een bizarre wending kreeg.

Er werd op de deur gebonsd. Toen Antonina de deur opendeed, keek ze recht in de ogen van haar springlevende ’dode’ zoon, waarop ze flauwviel. Ze realiseerde zich direct dat ze een grote fout had gemaakt in mortuarium. De man voor de deur was honderd procent zeker haar eigen Konstantin.

De vrouw lichtte direct de politie in. De politie geeft ruiterlijk toe een ’stomme’ fout te hebben gemaakt. „We hadden hadden de bevestiging van de vrouw beter moeten checken.”

De familie van de gescheiden man en vader van een dochtertje is superblij met zijn terugkeer, maar Konstantin zelf is minder tevreden. Omdat hij officieel dood is verklaard, bestaat hij formeel niet meer. Het blijkt nog lastig om dat zo een-twee-drie weer terug te draaien.

En wat overblijft is ook de vraag, ’van wie was het lichaam dat Antonina aanzag voor haar zoon en liet cremeren?’