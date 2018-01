VS helpt bij oprichten grensmacht Syrië

Een hoge Turkse functionaris zei tegen persbureau Reuters dat de Amerikaanse training van de nieuwe ’Border Security Force’ de reden was dat de Amerikaanse zaakgelastigde woensdag werd opgeroepen in Ankara. De troepenmacht zal onder het bevel vallen van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die tegen terreurgroep Islamitische Staat in Syrië heeft gestreden met hulp van de internationale coalitie.

Training en opleiding

De grensmacht wordt momenteel nog getraind en opgeleid. De eenheid zal worden ingezet aan de grenzen van het gebied dat onder controle is van de SDF, een alliantie van milities in het noorden en oosten van Syrië die wordt gedomineerd door de Koerdische YPG.

In het noorden zal dat langs de grens met Turkije zijn, naar het zuidoosten langs de Iraakse grens en langs de riviervallei van de Eufraat. Die fungeert in grote lijnen als scheidingslijn tussen de door de Verenigde Staten gesteunde SDF aan de ene kant- en Syrische regeringstroepen, gesteund door Iran en Rusland aan de andere kant.