Mark Rutte prijst scheids om optreden na racisme

Rutte noemt het gebeuren „verschrikkelijk, echt vreselijk.” Over maatregelen wil hij zich niet uitlaten. „Laten we eerst even met elkaar vaststellen, los van hoe je het allemaal weer oplost, dat we dit niet doen in dit land. En dan hebben we altijd de neiging meteen weer door te schieten naar maatregelen. Misschien moet dat, daar ben ik niet op voorhand tegen of voor.”

Bekijk ook: Politiek reageert fel op racisme in voetbal