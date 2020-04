’Dragen van mondkapjes overdreven, het is schijnveiligheid’

Grensshopper Arnold vindt het dragen van mondkapjes overdreven. „Ik doe het omdat het moet, maar het is schijnveiligheid. Afstand houden helpt, dit niet.” Ⓒ De Telegraaf

KALDENKIRCHEN - „Waar slaat dat op? In Nederland niet en hier wel.” Maar ook „Ik voel me toch veiliger.” Nederlanders die in Duitsland winkelen verschillen nogal van mening over het verplicht dragen van mondkapjes in winkels in dat land.