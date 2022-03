Wachttijden voor rijexamen lopen op tot vier maanden

„De werving is ontzettend lastig, want van de 8087 kandidaten die zich sinds maart 2021 bij ons hebben aangemeld, zijn er slechts 108 door ons aangenomen voor de opleiding”, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold. „Terwijl er dit jaar ook weer mensen met pensioen gaan. Het is dus zaak dat er maatregelen worden genomen.” De gebruikelijke wachttijd om te kunnen afrijden is zeven weken.

Volgens Pechtold is het belangrijk dat het slagingspercentage omhooggaat. Nu ligt dat voor het praktijkexamen op 52,8%. „Dat moet fors omhoog, want als we op 55% zitten scheelt dat bijvoorbeeld al 20.000 kandidaten die geen herexamen hoeven doen. Het is dan ook zaak dat we betere kandidaten voor het afrijden krijgen. Als we dat percentage bijvoorbeeld naar de 60% kunnen tillen, zijn de wachtlijsten voorbij.”

Geschrokken is de CBR-baas van het percentage dat slaagt voor het theorie-examen. „Dat was met 43% al niet hoog, maar is dit jaar verder gedaald naar 38,1%. Dat zijn aantallen die onacceptabel zijn. Er komen kandidaten examen doen die zelfs nog nooit in een auto gezeten hebben en gewoon op de gok een toets komen doen. Dat dit 37 euro kost, doet er dan kennelijk even niet toe...”

Mondkapje

Om uitval van meer examinatoren te voorkomen heeft het CBR besloten dat het afrijden in ieder geval tot 1 mei nog verplicht met een mondkapje wordt afgenomen. Pechtold: „Op dit moment zit 12% van onze 6098 examinatoren ziek thuis. De meesten met corona, en dat betekent dat ze minimaal vijf dagen niet inzetbaar zijn.”

Het CBR gaat actiever naar buiten treden om kandidaten duidelijk te maken dat ze voor een goede rijschool moeten kiezen als ze snel willen slagen voor hun rijbewijs. „Bij mijn aanstelling bijna 2,5 jaar geleden zei ik al dat we de cowboys in de branche moeten aanpakken”, vervolgt Pechtold.

„Dat is nog steeds nodig, want 1500 rijscholen scoren een lager slagingspercentage dan 30%; voor vijfhonderd scholen ligt dat zelfs onder de 10%. We willen gaan werken met een prestatieladder, waarbij rijscholen die goed presteren, mogelijk voorrang krijgen voor examens. Nu al kunnen leerlingen op onze site zien wie er wel of niet goed scoort. En dat zijn niet de rijscholen die beweren dat je bij hen voor 1000 euro altijd geslaagd bent!”

Met het stijgen van de reserveringstermijnen komen ook de noodmaatregelen bij het CBR in beeld, die in 2021 al werden aangekondigd als de termijnen weer extreem zouden toenemen. Het gaat dan om het tijdelijk stopzetten van de tussentijdse toets en het faalangstexamen en het tijdelijk ophogen van de examenleeftijd van 17 naar 18 jaar. Het CBR gaat hierover in gesprek met de rijschoolbranche en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.