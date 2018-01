Brede opklaringen, maandag nat

Zondagavond zijn er brede opklaringen en in het noorden wolkenvelden, aldus Weeronline. Onder een heldere sterrenhemel koelt het gauw af naar temperaturen rond het vriespunt. Komende nacht raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. De wind draait naar het zuiden en neemt geleidelijk toe in kracht.

Veel bewolking maandag

Maandagochtend is er veel bewolking. Alleen in het uiterste oosten is de zon in de eerste helft van de ochtend mogelijk nog even te zien. In de vroege ochtend ligt het kwik tussen 0 en 2 graden, maar door de matige tot vrij krachtige zuidenwind voelt het veel kouder aan. Het is dan ook waterkoud met gevoelstemperaturen van -5 graden! In de tweede helft van de ochtend nadert vanuit het westen een regengebied ons land en tegen het middaguur gaat het in de westelijke kustgebieden licht regenen.

In de eerste helft van de middag breidt de regen zich verder over het land uit. In de tweede helft van de middag regent het overal en van tijd tot tijd kan het flink doorregenen. Zeker in de avondspits is het erg nat. De middagtemperatuur komt uit op 6 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Daarmee is het zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is het halverwege januari 5-6 graden.

Onstuimig

De wind trekt flink aan en in de tweede helft van de middag is het onstuimig. In het binnenland waait het vrij krachtig tot krachtig (5-6 Bft.) en in de kustgebieden staat een harde tot stormachtige wind (7-8 Bft.). Daarbij is kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. In het binnenland haalt de wind uit naar 60-75 km/uur.

Morgenavond en in de nacht naar dinsdag trekken enkele stevige buien van west naar oost over het land. Het is overwegend bewolkt, maar tussen de buien door kan het kort opklaren. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en neemt gauw in kracht af. De minima liggen tussen 3 graden in het noorden en 6 in het zuiden.

Wisselvallig en guur

Dinsdag is het flink wisselvallig en guur. Talrijke buien trekken over het land en daarbij is kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Er staat een stevige westenwind. Het waait vrij krachtig boven land tot hard aan de kust. De middagtemperatuur komt uit op 4-6 graden, maar door de wind ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Tussen de buien door is ruimte voor korte zonnige momenten.

Ook woensdag hebben we te maken met buien. De meeste buien vallen in de middag. ’s Ochtends zijn er vaker droge momenten. Daarbij waait het nog wat harder dan op dinsdag. In het binnenland staat een vrij krachtige tot krachtige wind en aan de kust waait het stormachtig. Mogelijk kan het in het Waddengebied tijdelijk stormen (9 Bft.) en is kans op zware windstoten van 85-95 km/uur. De maxima liggen tussen 4 en 6 graden, maar door de wind voelt het veel kouder aan.

Stormdepressie en wellicht natte sneeuw

Donderdag krijgen we mogelijk te maken met een actieve stormdepressie. De exacte koers van de storm is nog onduidelijk, maar in het slechtste scenario kan het aan de kust tot een (zeer) zware storm komen met bijzonder zware windstoten. Daarbij valt flink wat neerslag. Mocht de stormdepressie een zuidelijke koers volgen, dan valt het bij ons met de wind mee maar kan een dik pak sneeuw vallen.

De dagen daarna komen we geleidelijk in rustiger vaarwater terecht. De wind neemt af en er trekken enkele buien over het land. Daarbij is kans op hagel en natte sneeuw. In de hogere gebieden zoals de Veluwe en Zuid-Limburg kan het tijdelijk wit worden. Tussen de buien door is ruimte voor de zon. Het wordt geleidelijk kouder en in het weekend is het 2-4 graden. Daarmee is het een paar graden kouder dan de normaal van 5-6 graden.