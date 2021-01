’Syrische (28) geboeid door hoofd geschoten in België, lijkt eerwraak’

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Op 3 januari ontdekte de zus van Ahlam Yonan het levenloze lichaam van de jonge vrouw in haar appartement. De handen van het slachtoffer waren vastgebonden en zij was met een kogel in het hoofd doodgeschoten. Het wapen lag nog naast haar op het bed.

Het Luikse parket bevestigt dat de hypothese van ’een afrekening binnen de familie’ het meest waarschijnlijke lijkt. Zus Fadja bevestigt dat minstens een van de vijf broers van het Syrische gezin de westerse levenswandel van zowel Ahlam als Fadja allesbehalve op prijs stelde. „Voor hem waren wij net hoeren”, getuigde Fadja.

Ook zij kreeg trouwens van haar broer(s) verwijten naar het hoofd geslingerd over haar vrijgevochten manier van leven. „Barvrouw zijn in een café of in een nachtclub, uitgaan en zelf je vriend kiezen, werd niet in dank afgenomen.”

De politie van Luik heeft twee patrouillewagens naar het mortuarium gestuurd, waar de vrienden van Ahlam haar een laatste groet kunnen brengen. „Om er zeker van te zijn dat niemand er de rust komt verstoren”, zo klinkt het, al wil niemand uitdrukkelijk zeggen wat daarmee bedoeld wordt.