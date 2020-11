Vrouw (34) overleden bij ongeval, bestuurder bus onder invloed van drugs

De andere inzittende van de auto, een 22-jarige man, raakte bekneld en ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. De twee inzittenden van de bestelbus, een 31-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Krommenie, raakten lichtgewond. De man, de bestuurder van de bus, testte bij een speekseltest positief op drugsgebruik. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest. Dat wordt nog onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. De man zit vast, zijn rijbewijs is ingenomen.