’Ambassadeur Italië in Congo overleden na mislukte kidnap’

Attanasio stierf in het ziekenhuis. Ook een bodyguard en mogelijk zelfs meerdere politieagenten zouden zijn overleden.

De precieze omstandigheden zijn nog onbekend. Volgens de eerste berichten lijkt het om een mislukte ontvoering te gaan. Attanasio zou in een konvooi van de Verenigde Naties hebben gereisd.

Het fatale incident zou zich hebben voltrokken in of nabij het Nationaal Park Virunga, een door Unesco beschermd natuurgebied in het oosten van het land, tegen de grens met Oeganda en Rwanda.

Het gebied dat grenst aan Oeganda en Rwanda behoort tot de onrustigste van Afrika. Al sinds 1998 er criminele bendes, muitende militairen, etnische milities en guerrillagroepen actief, vaak aangestuurd door het regime in Rwanda. De gevechten gaan onder meer om de vele delfstoffen waar het gebied rijk aan is. Zo worden er het erts coltan, goud en diamant gewonnen.