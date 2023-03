België pakt acht verdachten op voor beramen terreuraanslag

De Antwerpse politie rekende maandagavond vijf mensen in na huiszoekingen in de stadsdelen Merksem, Borgerhout en Deurne, in het Brusselse Molenbeek en in Eupen bij de Duitse grens. Minstens twee van de arrestanten worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag, volgens omroep VRT met vuurwapens.

Dezelfde avond zijn drie personen opgepakt in en rond Brussel. Drie huizen in Zaventem, Molenbeek en Schaarbeek zijn doorzocht. Ook deze drie arrestanten zouden een aanslag in België hebben willen plegen.

Er zijn verbanden tussen de twee zaken, zegt het parket. Maar verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de twee groepen met elkaar verweven waren.