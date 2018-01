Amsterdamse wethouder blogt over doodziek zoontje: ’Dit is voor jou lieve Sam’

,,Op 24 september 2017 verrijkte jij ons leven”, begint de SP-wethouder zijn verhaal op zijn Facebookpagina waarin hij over de blog vertelt. ,,Een prachtige baby, maar wel geboren met neonatale Marfan, waardoor het hart zich verkeerd vormt. Terwijl je net in ons leven bent, moeten we ons ook al voorbereiden op jouw vertrek. Dokters geven je maximaal twee jaar.”

Met de blog willen Laurens Ivens en zijn vrouw Dessie hun ervaringen delen over neonatale Marfan, een zieke waar weinig over bekend is. Het is een zeer zeldzame aangeboren bindweefselaandoening waardoor onder andere het hart zich verkeerd vormt.

’Voor een ieder die ook een zieke baby heeft’

,,Neonatale Marfan komt niet veel voor, er is ook niet veel over te vinden. Door onze ervaringen op te schrijven hopen wij iets meer bekendheid aan je aandoening te kunnen geven. Maar bovenal willen we ook jouw leven beschrijven: voor een ieder die met ons meeleeft, voor een ieder die ook een zieke baby heeft en voor ons als we straks niets meer dan de herinneringen hebben”, aldus de Amsterdamse wethouder.

Op Facebook deelde Laurens Ivens de post en hij kreeg veel positieve reacties hierop. „Wat een lief vrolijk mannetje. Heel veel sterkte”, „Heel veel sterkte!😥hoop, liefde en kracht!❤️” en „Wat een prachtig kind ❤️ veel sterkte en moed ❤️” zijn slechts enkele van de vele positieve reacties.

Blog Lieve Sam

Het gezin blogt over van alles wat ze meemaken zoals de eerste vakantie tot het bezoek aan de oogarts. Laurens en Dessie hebben ook een bucketlist opgesteld met dingen die ze nog graag met hun zoon zouden willen doen. Zo willen ze een keer gaan babyzwemmen, een cursus massage volgen en naar Kos gaan, het eiland waar Sams moeder vandaan komt.

De blog over Sam is te volgen op lievesam.weebly.com.