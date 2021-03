Man (45) aangehouden met drie miljoen euro in auto

De veiligheidsdiensten zeggen destijds over informatie te hebben beschikt waaruit de voertuigcontrole van de Oekraïner voortvloeide. Hij werd aangehouden op de Wiel Ringenslaan in het Limburgse Landgraaf. Rechercheurs kwamen bij de man terecht door informatie uit het onderschepte Sky-netwerk dat door veel criminelen wordt gebruikt.

In de auto werden volgens de politie ’drie grote boodschappentassen met geld’ gevonden. „Deze stapels geld waren in verschillende coupures en met elastiekjes vastgemaakt.”

De man wist de agenten niet uit te leggen hoe hij aan het monsterbedrag komt. Daarop is hij aangehouden. De grote hoeveelheid geld is verder vervoerd naar De Nederlandsche Bank en daar geteld: men kwam uit op een bedrag van 2.947.750 euro.

De man is verhoord en hield „een vaag verhaal” over het geld. De politie gaat ervanuit dat het crimineel geld is. Het onderzoek loopt nog en de 45-jarige Oekraïner is voorlopig in vrijheid gesteld.