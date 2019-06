Zeker 15 doden na instorten tent door noodweer

Ⓒ AFP

RAJASTHAN - Zeker vijftien mensen zijn omgekomen doordat een tent instortte tijdens een religieus evenement in het Indiase Rajasthan. Dat melden lokale media. Meer dan vijftig mensen zijn gewond geraakt. De mensen zaten in de tent toen deze in elkaar stortte. Ongeveer 1500 mensen waren bij het evenement aanwezig.