Ruim 105.000 bezoekers voor Vakantiebeurs

Uit onderzoek dat de Vakantiebeurs onder bezoekers hield, blijkt dat eenderde jaarlijks meer dan 3500 euro per persoon uitgeeft aan reizen. Verder kwam naar voren dat 70 procent geïnteresseerd is in Europese bestemmingen. Meer dan tweederde heeft daarnaast ook interesse om buiten Europa op vakantie te gaan.

Bezoekers kwamen met name naar de beurs voor informatie over een nog te boeken vakantie (66 procent) of het ontdekken van nieuwe bestemmingen. Maar ook veel bezoekers kwamen gewoon voor een dagje uit.

Aantal vakantiereizen steeg

Uit onderzoek van NBTC-NIPO dat eerder deze week op de beurs werd gepresenteerd, blijkt dat 13 miljoen Nederlanders het afgelopen jaar minimaal een keer op vakantie is gegaan. Dat is bijna een kwart miljoen meer dan in 2016. Ook het aantal vakantiereizen steeg. In totaal werden er 36,7 miljoen vakanties geboekt, een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgend jaar is de Vakantiebeurs van 8 tot en met 13 januari.