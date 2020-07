Noodkreet burgemeester: ’Het is oorlog en we staan 5-0 achter’

De ontdekkingen van de martelkamer in Wouwse Plantage, onderdeel van gemeente Roosendaal, gingen de hele wereld over. Her en der staat het schaamrood op de kaken. Ook burgemeester Van Midden luidt de noodklok.

„Het is oorlog in Nederland en wij staan met 5-0 achter. We zijn gewoon een narcostaat. Maar in de Tweede Kamer heerst dat besef niet. Doe nu een duit in het zakje.”

Overheidsinstanties werken nog altijd niet goed genoeg samen, stelt de burgervader, ondanks de mooie term ’integrale aanpak van de ondermijning’. Een van de obstakels is privacywetgeving. „Doe daar wat aan! Wat heb je aan een land met heerlijke privacy dat bol staat van georganiseerde criminaliteit die onze jongeren aanzuigt, zonder te beseffen dat ze in zo’n martelcontainer terecht kunnen komen.”

Woensdag besprak de burgemeester de vondst nog met omwonenden. Iedereen is geschokt. „Je kent zulke wreedheden uit films en uit Colombia. Dit kan toch niet in Wouwse Plantage!” Eerder spraken experts tegenover De Telegraaf hun verbazing uit. „Je kunt in ieder geval concluderen dat de georganiseerde misdaad grootschaliger, diepgaander en meer ontwrichtend is dan wie dan ook dacht”, aldus emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht Cyrille Fijnaut.

