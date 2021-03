’Machoman’ Poetin bekent: ik viel ooit van paard

„Ze waren me ooit aan het filmen, ik was aan het trainen, en het overkwam me opeens dat het paard voor een hindernis stopte en ik een salto maakte, letterlijk een salto”, zo citeert persbureau TASS de Russische president.

Poetin zei niet wanneer hij van het paard viel, maar wel dat hij „tamelijk comfortabel” terechtkwam. De cameraman die het filmde mocht de beelden van hem houden, maar die zei volgens Poetin dat hij het materiaal onmiddellijk zou vernietigen.

Het is maar zelden dat er berichten vanuit het Kremlin naar buiten komen over mislukkingen van Poetin. In 2012 wilde het Kremlin geen commentaar geven op een opmerking van de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko dat Poetin rugklachten had na een potje judo.

Poetin is in het verleden vastgelegd terwijl hij zich in ijskoud water onderdompelt, in rivieren zwemt, op galopperende paarden zit of tijgers vrijlaat in het wild.