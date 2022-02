Ollongren in Litouwen: ’Vrede lange tijd vanzelfsprekend, maar dat is enorm veranderd’

Ollongren sprak vandaag op de NAVO-kazerne in het Litouwse Rukla tot de president van het land, Gitanas Nausėda. „De mogelijkheid van een conflict is letterlijk dichtbij, aangezien uw land een grens deelt met Wit-Rusland en Rusland”, zei de D66-minister. „Voor Nederland is het een ander verhaal. Wij beschouwen vrede al lange tijd als vanzelfsprekend, maar dat is enorm veranderd.”

Bij het bezoek van Ollongren – dat tot op het laatste moment geheim is gehouden – stonden de minister en de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim stil bij het vijfjarig jubileum van de NAVO-missie in het Baltische land. Met een ceremonie werd het bevel van zo’n 1200 NAVO-militairen overgedragen aan een nieuwe commandant. Nederland stuurt sinds 2017 zo’n 250 militairen naar Litouwen: elk halfjaar komt er een verse lichting.

Puzzel

Eind vorig jaar kondigde het kabinet aan dat de Nederlandse inzet bij de missie de komende tijd wordt verhoogd naar 350 militairen. Dat is overigens niet meteen geregeld: Defensie kent een groot aantal vacatures, waardoor het een hele puzzel is om voldoende pelotons op de been te krijgen. Drie weken geleden arriveerde de 13e Lichte Brigade uit het Brabantse Oirschot, met onder meer pantservoertuigen en een verkenningsvoertuig. Rond de kazerne in Rukla, op ruim een uur rijden van de hoofdstad Vilnius, oefenen de Nederlanders met onder anderen Duitsers en Noren.

De Duitsers - die het bevel voeren over de NAVO-troepen in Rukla - hebben deze week bekendgemaakt dat ze bovenop hun 600 soldaten nog eens zo’n 350 militairen naar Litouwen sturen. „Als Rusland echt minder NAVO langs zijn grenzen wil, dan krijgen ze nu het tegenovergestelde”, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg over de uitbreiding.

Oostkant NAVO

Het belangrijkste doel van de missie: ervoor zorgen dat de Russen het niet in hun hoofd halen om de oostkant van het NAVO-bondgenootschap aan te vallen. „Samen zijn we sterker en kunnen we de bedreiging van vrede weerstaan”, sprak Ollongren. Het is het eerste bezoek van de minister aan Nederlandse militairen in het buitenland.