Jonge winkeldief (6) in supermarkt gepakt met tas vol snoepgoed en frisdrank

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

SCHIJNDEL - Een zeer jonge winkeldief is dit weekend in de Albert Heijn in Schijndel betrapt met een tas vol snoepgoed, frisdrank en andere lekkernijen, zonder dat hij ervoor betaald had. Een wijkagent kwam ter plaatse om met het jongetje in gesprek te gaan.