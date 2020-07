Nederlandse jeugd zorgt voor chaos en afkeur in Albufeira

De gendarme dwong de jongeren zich te verspreiden nadat zij zondagavond massaal bijeen waren gekomen bij de Rua da Oura, een straat met veel cafés en clubs in de populaire badplaats in de Algarve. Zij zouden alle coronaregels aan hun laars hebben gelapt.

In Portugese media worden video’s gedeeld van de drukte zondag. „De situatie dreigde uit de hand te lopen toen honderden jonge Nederlanders samenkwamen, zonder gezichtsmaskers of afstand”, meldt een tv-station.

Inmiddels pleit de gemeenteraad voor duidelijke regels voor de horeca. Bars en clubs mogen nog niet open, maar met een snackbarvergunning kunnen ze tot 23.00 uur klanten ontvangen. Deze week worden zo’n 2000 jonge Nederlanders in de stad verwacht.

’Clubs stiekem open’

Volgens een politiebron van Diário de Notícias, een Portugese krant, zijn er „dagelijks overtredingen in dat gebied”, doelend op Albufeira, ook van onder meer alcoholgebruik op de openbare weg. Clubs zouden na middernacht toch geopend zijn.

Informatie of tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952.

Burgemeester: de Hollanders zullen het niet begrijpen

De politie heeft ondernemers nogmaals op het hart gedrukt dat maatregelen, zoals mondkapjes en afstand, enorm belangrijk zijn in de strijd tegen het virus. „Ondanks dagelijkse inspanningen van bewustwording, blijven mensen maatregelen weigeren”, aldus de bron. De burgemeester van Albufeira, José Carlos Rolo, belooft ook mee te helpen aan bewustwordingsacties.

„Vanaf woensdag zullen we niet alleen spreken met eigenaren, maar er komt ook een busje dat door de straten rijdt, en de geldende richtlijnen aangeeft”, aldus Rolo.

Volgens Rolo zijn het inderdaad vooral ’jonge buitenlanders die op examenreis zijn, voornamelijk Nederlanders’ die in grote groepen samenkomen. "Ik neem aan dat de regels en aanbevelingen in Nederland anders zijn dan die in Portugal, en dat jongeren bij gebrek aan kennis geen mondkapjes dragen en de afstandsregels niet respecteren", vertelt hij tegen Diário de Notícias.

Nederlander boeman

Op sociale media geven sommige Portugezen de Nederlandse jeugd een veeg uit de pan. Maar er is ook nuance. „Als de situatie nu al gespannen is in Albufeira door vierhonderd Nederlanders, hoe wordt het dan met duizenden dronken Engelsen?”, vraagt iemand zich af op Twitter.