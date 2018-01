Informatie over zedenzaak minderjarige op straat

Ⓒ Hart van Nederland

De politie heeft in het Friese plaatsje Warten een huiszoekingsbevel verloren. Dat is gevonden door een verslaggever van Hart van Nederland, meldt het tv-programma zondag. Op het document staat dat de huiszoeking elders in Friesland is gedaan vanwege artikel 245 uit het Wetboek van Strafrecht, dat is het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige.