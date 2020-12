53 scholen vorige maand tijdelijk dicht om corona

Het gaat in totaal om 1,5 procent van de middelbare scholen (1653 vestigingen) en 0,4 procent van de basisscholen (ruim 6500 vestigingen).

In Noord- en Oost Gelderland gingen relatief de meeste middelbare scholen dicht. Daar sloot 4,5 procent van het totale aantal scholen in die regio. De meeste basisscholen werden gesloten in Rotterdam Rijnmond (1,5 procent) en Midden- en West Brabant (1,2 procent).