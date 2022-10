Remkes haalt uit naar Klaver: ’Dom’

„Een belediging voor boeren”, dat is wat Remkes dacht toen hij het Klaver-filmpje zag. Om meerdere redenen vindt hij het ’dom’, zei hij in televisieprogramma Buitenhof. „Omdat het onjuist is”, bijvoorbeeld. En: „boeren doen ertoe.” Klaver is in zijn ogen een ’verstorende factor’. „Het vertrouwen van de boeren zie je dan weer wegglijden”, verzucht hij.

Klaver waande zich onbespied toen hij de wens uitspraak dat het kabinet het nieuwe stikstofplannen er nu maar snel doorheen moet jassen. Hij had net een interview gedaan met een AD-journaliste en had niet door dat de camera nog liep toen hij de uitlatingen deed.

In het interview in Buitenhof deelt Remkes ook een tik uit naar stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). Zij belde hem destijds om te vragen of Remkes wilde bemiddelen in de stikstofimpasse. „Eigenlijk absurd dat die rol van mij nodig is”, dacht Remkes toen. „Ik vind dat dit tot de normale taken van bewindspersonen behoort.”

Volgens Remkes heeft Rutte ingegrepen toen de stikstofplannen voor de zomer totaal verkeerd vielen. „Daar is zeker geïntervenieerd.” De VVD-coryfee schetst dat Van der Wal er naar zijn smaak te rechtlijnig in zat. „Dat wat zij deed spoorde met het regeerakkoord. Als je aantreedt als minister ben je immers verantwoordelijk voor de uitvoering. Maar het is wel eens verstandig om zo’n akkoord eerst een paar nachten onder je kussen te leggen en met deze of gene te praten over de uitvoering”, zegt hij veelbetekenend.

Eerder waste Remkes ook de oren van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die de afgelopen maanden meermaals zei dat wat hem betreft de veestapel wordt gehalveerd. „Buitengewoon onverstandig en polariserend”, noemt Remkes dat.

Aankomende week komt het kabinet met een uitgebreide reactie op de stikstofaanbevelingen van Remkes. Hij hoopt dat het kabinet geen andere accenten zet en ze allemaal omarmt. „Als dat niet gebeurt is het probleem niet opgelost”, denkt hij.

De grootste boei waar het plan Remkes op drijft is dat 500 tot 600 piekbelasters (de grootste stikstofuitstoters) binnen een jaar stoppen met hun bedrijfsvoering. Het liefst vrijwillig, maar mogelijk verplicht. Op dat plan kwam meteen al kritiek. Juridisch zou het lastig en wankel zijn, het tijdspad te ambitieus. Verplicht stoppen stuit op verzet van boeren organisaties, ook in de Tweede Kamer valt dat niet lekker.