Twee besmettingen met het marburgvirus in Ghana

Premium Columns

Zouden de Chinezen meer weten of zijn daar gewoon starre hufters aan het bewind?

O ja, dat is er ook nog: Covid-19. Je zou het bijna vergeten door de oorlogsmisère, zoals dag, in dag uit met ijzingwekkende grimmigheid door Thierry’s lievelingsdespoot aan ons opgediend. Al is er nog een reden: het feit dat we ons leven van vóór de lockdowns in no time weer hebben opgepikt. We bla...