Jeugd werpt steeds minder hengeltjes

Dat concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van Sportvisserij Nederland onderzocht waarom jongeren de viskoffer niet meer uitpakken.

Hadden in 2014 nog zo’n 40.000 kinderen tot 18 jaar een JeugdVispas, nu zijn dat er nog maar 30.000.

Verandering

„Het is duidelijk dat er een grote verandering plaatsvindt in de tijdsbesteding van jongeren. Computers nemen de plek in van buitenactiviteiten. Dat merken wij aan den lijve”, zegt Onno Terlouw van Sportvisserij Nederland.

„Pubers zitten drie uur per dag achter de computer, waarmee duidelijk is dat er naast het schoolwerk weinig tijd overblijft voor sporten zoals ook het vissen.”

(Groot)ouders

„Maar de cijfers vertekenen wel”, meent Terlouw, „want hele jonge kinderen tot en met 13 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene vissen zonder eigen vispas. De meesten gaan met hun (groot)ouders op pad, al is het maar één keer per jaar”, meent Terlouw.

Volgens Sportvisserij Nederland moet er meer gebeuren om de jeugd terug te winnen. „We doen ons best en de animo is erg groot met het afgelopen jaar al zo’n 440 gegeven vislessen waarbij we 10.000 leerlingen bereikten”, aldus Terlouw.