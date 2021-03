Toch Nederlandse bloemen voor Rome met Pasen

Maandag vertrekt een transport met duizenden Avalanche rozen naar Vaticaanstad vanuit Pijnacker, zegt bloemist Paul Deckers uit het Limburgse Posterholt. De bloemen worden voordat ze op weg gaan ingezegend door de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende.

„Het is een gebaar van barmhartigheid en verbinding. Een verbinding van meer dan 35 jaar”, zegt Deckers, die sinds 2015 hoofdarrangeur is van de Nederlandse bloemenhulde op het plein in Vaticaanstad. „Rome is wederom in een lockdown tot na Pasen. Als teken van hoop worden er ook rozen gegeven aan ouderen in zorgcentra in Rome.”

20.000 rozen naar de zorg

Vorig jaar gingen de ongeveer 20.000 rozen die voor Rome bedoeld waren, naar de zorg in Nederland. „Dit jaar gaan ze naar Rome. We willen voor Rome iets doen. Ik weet dat de paus de Avalanche roos erg mooi vindt. We sturen de rozen in vier kleuren. De rozen symboliseren nieuw leven, lente.”

Deckers verwacht dat de bloemen donderdag in Rome aankomen. De paus spreekt op eerste paasdag traditioneel de paaszegen Urbi en Orbi uit. Hij werd daarbij tot voor kort omringd door een bloemenzee uit Nederland. Het Sint-Pietersplein was in 2019 bijvoorbeeld versierd met zo’n 30 ton aan bloemen, planten en bomen.