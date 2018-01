’Dit ongeluk is zo ontzettend lomp’

Het slachtoffer zat in een auto die werd bestuurd door een 21-jarige man, ook afkomstig uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op de brug van Dordt naar Zwijndrecht ging het gruwelijk mis. Tegen middernacht sloeg de auto met drie jonge mannen erin op de brug over de kop toen de automobilist de macht over het stuur kwijtraakte. Meerdere ambulances, brandweer, traumahelikopter en politie rukten uit om hulp te verlenen aan de jonge slachtoffers.

Voor de 20-jarige man mocht dat niet meer baten. Een andere inzittende, een 22-jarige man Hendrik-Ido-Ambacht raakte zwaargewond.

Bestuurder onder invloed

De bestuurder, bij wie al snel uit een ademtest bleek dat hij onder invloed was, moest lichtgewond ter observatie naar het ziekenhuis worden overgebracht. Dat gebeurde onder politiebegeleiding, want de man is vanwege rijden onder invloed aangehouden.

De verontwaardiging over het ongeluk in de omgeving is groot. „We zijn enorm geschrokken. We weten nog niet wie het slachtoffer is, maar het is wel heel erg wat er is gebeurd. Zijn leven is nu voorbij omdat hij met een bestuurder was die had gedronken. Drank maakt meer kapot dan je lief is.”

Raadsel

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog een raadsel. De politie gaat daar onderzoek naar doen en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien.

De brug was na het incident enige tijd afgesloten om sporen veilig te stellen. Overigens vloog een dag daarvoor op de Prins Hendrikbrug in Dordrecht ook een auto over de kop. Ook toen raakten meerdere personen gewond.