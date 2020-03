Vlaamse ceo met gezin vrijwillig in quarantaine

Jasper laat niets aan het toeval over. Hij draagt niet alleen een FPP3-masker, maar ook wegwerphandschoenen en een wegwerpoverall. Ⓒ JORIS HERREGODS / HET NIEUWSBLAD / MEDIAHUIS

BRUSSEL - De Belgische ondernemer Jasper en zijn gezin uit Mechelen hebben zichzelf vrijwillig thuis in quarantaine geplaatst. Als ze buitenkomen, nemen ze geen enkel risico. Forsere maatregelen liggen op tafel. „Als de overheid binnen twee weken geen maatregelen neemt, vluchten we naar een ander land. Dit is een wereldoorlog aan het worden.”