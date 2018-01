Helft vrouwen ervaart ongewenst gedrag

Aan het onderzoek, dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd, deden 17.000 Nederlanders van achttien tot tachtig jaar oud mee. Over het algemeen blijken Nederlanders tevreden te zijn over hun seksleven. Ruim 92 procent van de mannen en driekwart van de vrouwen geniet doorgaans „erg” van de seks, zo zeggen ze zelf.

Probleem vaak frequentie

Als mensen ontevreden zijn, ligt dat meestal niet aan de kwaliteit van het seksleven maar aan de frequentie. Seksuele problemen spelen vooral bij mannen boven de zeventig (onder meer erectieproblemen) en vrouwen onder de vijfentwintig (bijvoorbeeld pijn bij het vrijen).

Leeftijd en gezondheid bepalen in hoge mate hoe seksueel actief de Nederlander is. Van de mensen met een partner hebben de 25- tot en met 39-jarigen het vaakst seks: 85 procent van hen in ieder geval een keer in het afgelopen halfjaar. Onder zeventig-plussers met een partner was dat bijna twee derde.

Porno deel van seksleven

Porno maakt bij veel mannen deel uit van het seksleven. Van hen keek 71 procent de afgelopen zes maanden naar porno, van de vrouwen was dat 29 procent.

Porno kijken vervangt of belemmert voor de meesten niet de seks die ze met een partner hebben. Mensen die vaker naar porno kijken, hebben ook vaker seks met een partner.

Onveilige seks

Vrijgezellen nemen het niet zo nauw met veilige seks. Bij een onenightstand gebruikt 42 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen geen condoom. Condoomgebruik neemt af met de leeftijd en is lager onder mensen met een vaste partner. Een op de drie vrouwen en een kwart van de mannen heeft zich ooit in zijn of haar leven laten testen op een soa.

Verder blijkt uit de monitor dat een kwart van de homo- en biseksuele mannen het afgelopen jaar is uitgescholden vanwege zijn seksuele oriëntatie, vijftien procent van de lesbische en biseksuele vrouwen overkwam dat. En dat terwijl 71 procent van de mannen en tachtig procent van de vrouwen desgevraagd aangeeft homoseksualiteit normaal te vinden.