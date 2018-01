Gezond eten door kind vooral zaak ouders

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Verreweg de meeste ouders (82 procent) vinden het de eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen te leren hoe ze verstandig eten. Toch willen degenen met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs in meerderheid dat het hun kind ook gemakkelijker wordt gemaakt om iets gezonds te kiezen in school- en sportkantines en supermarkten. Bijna de helft wil zo’n situatie zelfs op straat.