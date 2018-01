CNV: ’Hou op met jammeren’

In de bouw is een tekort aan vaklieden. Onlangs dreigde de sector dat er desnoods arbeidskrachten uit het buitenland gehaald zullen worden. Ⓒ ANP

Amsterdam - In verschillende sectoren in ons land is er een tekort aan vakmensen, zoals in de bouw, industrie, horeca en de ict. Tienduizenden mensen zijn daar nodig om de vacatures op te vullen. Voorzitter Maxime Verhagen van branchevereniging Bouwend Nederland dreigde onlangs nog desnoods buitenlanders te halen voor op de bouwplaats als er in Nederland geen geschikte mensen te vinden zijn.