Herman Tjeenk Willink (PvdA) wordt informateur die formatie moet redden

De PvdA’er moet het formatieproces weer vlot trekken. Vorige week was dat verzand in wantrouwen, niet in de laatste plaats door het jokken van VVD-leider Rutte over de positie van CDA-Kamerlid Omtzigt. Rutte had voor de camera verklaard dat hij zich niet over het kritische Kamerlid had uitgelaten, maar uit vrijgegeven aantekeningen van de verkenners bleek dat Rutte had geopperd hem minister te maken.

De minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State heeft veel ervaring als informateur. De in 1942 in Amsterdam geboren Tjeenk Willink bekleedde die functie bij de vorming van de kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III. Hij is sinds 2012 niet meer actief in de politiek. De PvdA’er heeft bewezen een vastzittende formatie vlot te kunnen trekken.

’Rust en bezinning’

„We hebben een heftige week achter de rug. Er is veel gebeurd”, zei D66-leider Sigrid Kaag voorafgaand aan de bijeenkomst met de fractievoorzitters in de Rooksalon van de Tweede Kamer. „Ik heb bewust opgeroepen tot een periode van bezinning en reflectie. Onze insteek is een om stabiel de gesprekken te kunnen oppakken met een informateur. Het is een fase die rust moet brengen om het vertrouwen tussen de partijen te herstellen.”

„Wij zijn even niet aan zet nu”, reageerde Rutte voordat hij de Rooksalon betrad. „De eerste indiener van de motie (van afkeuring, red.) moet het voortouw pakken.” Daarmee wijst Rutte naar Kaag. Haar motie was een signaal om VVD-leider Rutte op afstand te zetten van de formatie. „Wij gaan over ons eigen personeelsbeleid”, reageert Rutte op het statement van CU-leider Segers om niet meer met Rutte te willen samenwerken in een volgend kabinet. „We doen graag mee, maar we zijn ook bereid de oppositie in te gaan.”

’Stoppen met kakelen’

„Ik vind het belangrijkste dat Den Haag nu eerst eens even afkoelt”, reageert CDA-leider Wopke Hoekstra op de benoeming van Tjeenk Willink. „En dat mensen even stoppen met kakelen en dat het proces z’n aanvang kan nemen.”