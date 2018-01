Keizer Karelplein meest verkeersonveilig

Dat meldt RTL Nieuws maandag op basis van eigen onderzoek.

Locaties waar in drie jaar tijd meer dan tien ongelukken gebeuren, staan bekend als verkeersonveilig en worden onder meer door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersonveiligheid (SWOV) black spots genoemd. Bij het onderzoek werden 1186 black spots geteld. Daar vonden in drie jaar tijd ruim 17.000 ongevallen plaats, waarbij 2658 slachtoffers vielen, zowel doden als gewonden.

De onderzoeksredactie bekeek op basis van de meest recente cijfers ruim 200.000 ongelukken uit de periode 2014-2016 waarvan politie of Rijkswaterstaat een exacte locatie of kruispunt registreerde.

Na het Keizer Karelplein in Nijmegen volgen A4/knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam en kruispunt Blaakweg, ringbaan Zuid/West in Tilburg als gevaarlijkste verkeerslocaties.

Nijmegen: Karelplein lijkt erger dan het is

Volgens de gemeente Nijmegen valt het allemaal wel mee met het Karelplein. ,,Bij de ruim tachtig ongelukken tussen 2014 en 2017 raakten maar drie mensen gewond, twee fietsers en een automobilist. De rest was blikschade, waar de politie niet eens meer aan te pas komt'', aldus de woordvoerder van verkeerswethouder Harriët Tiemens.

Het gaat wel, maar je moet goed opletten, zegt de politie. Omdat er op het plein geen rijstroken zijn aangegeven, denken sommigen dat 'het recht van de sterkste' geldt. Dat ze gewoon kunnen doorduwen. En dat veroorzaakt snel een aanrijding in het voortdurend in- en uitvoegende verkeer.

„Mensen die het plein voor het eerst oprijden moeten even wennen aan de bijzondere situatie”', aldus de gemeentewoordvoerder.

Bijzonder is de verkeerssituatie op het plein wel. Het is de enige verkeersrotonde in Nederland waar verkeer dat het plein oprijdt voorrang heeft boven verkeer dat al op de rotonde rijdt. Daarbij komen er zes wegen op het plein uit, waarvan drie grote doorgaande noord-zuidroutes. Fietsers mogen langs de buitenrand van het plein in beide richtingen rijden.