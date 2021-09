GGD: opnieuw bijna verdubbeling van aantal prikafspraken

Woensdag werden er 15.129 afspraken gemaakt, blijkt uit GGD-cijfers. De instantie meldde eerder al dat er op maandag en dinsdag respectievelijk 13.000 en 15.558 prikafspraken werden gepland. Het gemiddeld aantal gemaakte afspraken per dag bedroeg vorige week nog zo’n 8000.

Dat kan ons land goed gebruiken, want de afgelopen weken stagneerde het aantal gezette prikken juist. Zo kwamen er in de afgelopen week slechts een kleine 127.000 vaccinaties bij, tegenover ruim 600.000 een maand eerder. Volgens het ministerie van Volksgezondheid komt dat door de al relatief hoge vaccinatiegraad in Nederland, waardoor er minder ’groeiruimte’ is. Iedereen die dat wilde en makkelijk te bereiken is, heeft inmiddels zijn prik gehaald.

Gezakt op ranglijst

Intussen is ons land wel iets gezakt op de vaccinatieranglijst van de Europese Unie. Waar we de afgelopen paar maanden regelmatig de top 5 binnendrongen, staat Nederland nu nog maar net in de top 10 (een negende plaats), met 133 qua percentage toegediende doses naar rato van het totale inwonertal. België scoort bijvoorbeeld beduidend beter met 141.

Ⓒ ANP/HH

De aantallen besmettingen blijven intussen dalen in ons land. Zo werden er in de afgelopen week 13 procent minder infecties gemeld dan in de week ervoor. Qua besmettingen staan we daarmee in de Europese middenmoot.

Evengoed kleurt Nederland nog altijd rood op de coronakaart van Europa. Dat komt doordat zo’n 5 procent van alle uitgevoerde tests positief is. Friesland heeft Flevoland ingehaald en is nu de grootste ’brandhaard’ van het land geworden.

We kunnen van die rode kleur afkomen als het percentage onder de 4 zakt óf als het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken onder de 75 zakt. Momenteel bedraagt dat laatste getal 191.