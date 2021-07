LIVE | Drie zoenen op de wangen hoeven van meeste mensen nog niet terug

06.44 - Drie zoenen op de wangen hoeven van meeste mensen nog niet terug

Sommige gewoonten die in coronatijd zijn veranderd, zouden weleens voor langere tijd zo kunnen blijven. Volgens een peiling van het Rode Kruis is 56 procent van de Nederlanders bijvoorbeeld van plan om in de elleboog te blijven hoesten of niezen, ook als de overheid dat niet meer dringend adviseert. Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek: de typisch Nederlandse gewoonte om mensen met drie zoenen te begroeten, hoeft van de meerderheid (54 procent) ook niet meteen terug als het advies om afstand te houden komt te vervallen.

Het begroetingsritueel, voor de een heel normaal en door de ander verafschuwd, ging in coronajaar 2020 in de ban. Hetzelfde gold voor handen schudden. Eén op de drie ondervraagden is van plan het devies „schud geen handen” langer aan te houden, ook als dat niet meer per se hoeft. Andere coronagewoonten zullen sneller verdwijnen: slechts 10 procent is van plan om langer dan noodzakelijk een mondkapje te dragen.

Momenteel is het advies vanuit het RIVM nog steeds om 1,5 meter afstand te houden tot anderen, ook na vaccinatie. Vaccins bieden immers nooit 100 procent bescherming tegen het virus. Alleen op plekken waar alleen mensen worden binnengelaten die zijn gevaccineerd of negatief getest, is de afstandsregel losgelaten. Dat dit systeem niet waterdicht is, werd aangetoond in discotheek Aspen Valley in Enschede; zeker 189 bezoekers liepen op de eerste de beste stapavond na de lockdown het virus op.

Aan de peiling van het Rode Kruis deden ruim 1000 Nederlanders van 16 jaar en ouder mee. Ze werd gehouden tussen 17 en 25 juni, net voordat veel versoepelingen ingingen. Toen daalden de besmettingscijfers nog fors. Afgelopen week keerde de trend. Het aantal besmettingen stijgt explosief, vooralsnog vrijwel uitsluitend in de jongere leeftijdsgroepen.

Op het moment dat het onderzoek werd verricht, zei 86 procent uit te kijken naar de komende maanden „waarin de samenleving steeds meer opengaat.” Volgens de peiling ziet tegelijkertijd een aanzienlijke minderheid van de ondervraagden juist tegen de komende maanden op. Overprikkeld raken ligt bij 29 procent op de loer, 38 procent zegt ertegenop te zien om weer op drukke plekken te komen. Met de stelling „Ik voel me nu ongemakkelijk als ik met veel mensen om me heen ben” is 42 procent het eens. En 26 procent geeft aan dat sociaal contact ze nu meer energie kost dan voor de lockdown.

De animo om weer de deur uit te gaan is groot, bevestigt de peiling. De meerderheid gaat weer naar cafés, theaters of festivals. „Daartegenover is een groep die nog huiverig is: ongeveer een vijfde van alle respondenten mijdt voorlopig het openbaar vervoer, cafés, concerten, festivals of het theater”, signaleert het Rode Kruis.

Volgens de hulporganisatie is de groep mensen die last heeft van eenzaamheid, angst of somberheid nog niet echt in omvang afgenomen. Mensen die advies en ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij een hulplijn van het Rode Kruis en MIND Korrelatie.

06:01 - Vakbond CNV roept kabinet op: ’trek coronateugels weer aan’

Het CNV roept het kabinet op de „coronateugels” zo snel mogelijk weer „aan te trekken.” De vakbond heeft onderzoek gedaan onder 1500 leden met een vitaal beroep. Bijna de helft hiervan vindt dat de coronamaatregelen te snel zijn versoepeld.

Onder meer buschauffeurs, zorgmedewerkers en supermarktpersoneel namen deel aan het onderzoek. 53 procent zegt dat klanten, omstanders en patiënten zich nauwelijks meer aan de coronamaatregelen houden. 42 procent moet mensen hier zelfs regelmatig op aanspreken. Desondanks voelt 70 procent zich niet minder veilig door het schrappen van de regels. Ook vindt 80 procent dat werkgevers genoeg rekening houden met de coronamaatregelen.

Het CNV wil dat het kabinet tijdelijk overgaat tot strengere coronamaatregelen. „Werkenden in vitale beroepen lopen al anderhalf jaar extra risico op een coronabesmetting”, aldus voorzitter Piet Fortuin. „Ze komen in contact met patiënten, reizigers en bezoekers. Maar zij zijn ook de werkenden die Nederland door de crisis hebben geholpen. Het zou wel heel cru zijn als zij nu, in het zicht van finish, alsnog besmet worden, doordat de maatregelen te snel zijn opgeheven.”

Het kabinet kijkt momenteel welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de stijgende besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging vrijdag doorzet. Een besluit hierover valt vrijdagochtend.

03.31 - Mogelijk maatregelen tegen corona-uitbraak na spoedadvies OMT

Zijn er nieuwe maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nu het aantal positieve tests hard stijgt? Moeten sommige versoepelingen misschien worden teruggedraaid? Daarover neemt het kabinet vrijdag een besluit, na een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT).

Mogelijk besluit het kabinet om clubs en discotheken te sluiten en om meerdaagse evenementen af te blazen. Het is niet duidelijk of de overheid ook strenger gaat controleren of bedrijven zich houden aan de toelatingsregels. Het advies van het OMT komt vermoedelijk vrijdagochtend, wellicht is er in de avond een nieuwe coronapersconferentie. Ook is in de ochtend mogelijk een vergadering van het Veiligheidsberaad.

De corona-uitbraak leek tot rust te zijn gekomen. Sinds eind april daalde het aantal positieve tests snel en de overheid bereidde zich voor op een rustige zomer. Maar in de afgelopen week kreeg het virus plotseling nieuw leven. Op donderdag meldde het RIVM 5475 positieve tests. Dat is bijna zeven keer zo veel als een week geleden, een ongekende toename. In de laatste zeven dagen zijn 16.153 mensen positief getest, bijna evenveel als in de drie weken ervoor. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen hebben het coronavirus opgelopen in de horeca. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt vooralsnog niet.

03.01 - Cubaans coronavaccin Soberana 2 voor 91 procent effectief

Het Cubaanse coronavaccin Soberana 2 is na drie prikken voor 91,2 procent effectief tegen het longvirus. Dat meldt de door de staat gerunde farmaceut BioCubaFarma, dat toezicht houdt op het Finlay Institute of Vaccination, de maker van het vaccin.

Eerder bleek Abdala, een ander Cubaans vaccin, al voor 92,28 procent effectief tegen corona. Ook hier zijn drie doses van nodig.

02.56 - Kamer wil dat opnames leidend worden voor Europese coronakaart

De Tweede Kamer wil dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen bepalend wordt voor de Europese coronakaart, die met kleuren aangeeft hoe groot het risico per land is. Dat geeft een reëler beeld over de gezondheidsrisico’s dan het aantal nieuwe besmettingen, waarvan de Europese gezondheidsdienst ECDC op dit moment uitgaat, vindt de Kamer.

Een meerderheid steunde daarom een motie van DENK en de groep-Van Haga, die het demissionaire kabinet oproept zich in Europees verband sterk te maken voor de ziekenhuisopnames als leidend criterium voor de coronakaart. De indieners vinden dat de toenemende besmettingen in Nederland en in andere landen „voor een groot deel samenhangen met het feit dat er meer getest wordt en het in ieder geval in Nederland vooral jongeren betreft met geen of slechts lichte symptomen.”

Doordat het aantal besmettingen in Nederland explosief stijgt, dreigt Nederland weer rood te kleuren. Daardoor wordt het lastiger om naar het buitenland te reizen. Zo kunnen landen meer voorwaarden stellen aan toeristen uit Nederland, bijvoorbeeld een quarantaineperiode na aankomst.

Het afgelopen etmaal werden bijna 5500 positieve tests gemeld. Dat is bijna een verzevenvoudiging in een week tijd.

Daarnaast steunde de Kamer een motie van DENK die het kabinet oproept te onderzoeken hoeveel mensen met corona die volledig gevaccineerd zijn, toch in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat wordt nu niet goed bijgehouden door ziekenhuizen, terwijl dat volgens DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu wel nodig is om erachter te komen wat de effecten zijn van vaccinatie op het ziekteverloop.

02.31 - ’Verzet werkgevers tegen recht op thuiswerken’

Werkgevers verzetten zich tegen de eis van vakbonden om het recht op thuiswerken wettelijk vast te leggen. Ze zien een initiatief-wetsvoorstel van D66 en GroenLinks dat dit moet regelen als een oplossing op zoek naar een probleem. Daarmee ligt een stevig conflict met de bonden op de loer, schrijft het FD.

’Werkgevers en werknemers kunnen met elkaar, via de ondernemingsraad of het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken maken over thuiswerk en doen dat in de praktijk ook veelvuldig’, stelt werkgeversvereniging AWVN in een rapport over ’hybride werken’ (thuis en op kantoor) dat donderdag verschijnt.

Hoewel de werkgevers hybride werken als ’het nieuwe normaal’ zien, moeten ze niets hebben van een wettelijke verankering. Volgens het wetsvoorstel ’Werken waar je wilt’ zou een werkgever moeten aantonen dat een zwaarwegend bedrijfsbelang het werken vanuit thuis (of juist op kantoor) van een medewerker in de weg staat.

02.06 - Italiaanse overheid aangeklaagd om vermijdbare coronadoden

Vijfhonderd Italiaanse families hebben de krachten gebundeld en eisen 100 miljoen euro schadevergoeding van de overheid. Hun argument volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): verkeerde politieke beslissingen zouden hebben geleid tot de vermijdbare dood van hun familieleden aan Covid-19.

Ze willen dat de civiele rechtbank in Rome recht doet aan ruim 6500 mensen uit de regio’s rond Brescia en Bergamo die tijdens de eerste drie golven van de pandemie aan corona stierven. De eisers menen te kunnen bewijzen dat slechte planning en beslissingen van de politiek verantwoordelijken de oorzaken waren voor de vermijdbare dood van de mensen.

De collectieve aanklacht sluit aan bij een door de officier van justitie in Bergamo lopend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van politieke functionarissen tijdens het begin van de pandemie. Onder meer voormalig premier Giuseppe Conte en minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zijn al ondervraagd in Bergamo.

Het strafrechtelijk onderzoek, en nu de collectieve civiele aanklacht, hebben volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung de geloofwaardigheid geschaad van de verantwoordelijken in Milaan, Rome en elders, die beweerden dat Lombardije en daarna heel Italië gewoon pech hadden dat ze aan het begin van de pandemie zo zwaar door corona werden getroffen. Na de eerste schok was alles immers in wezen goed gedaan.

De eisers in de civiele zaak stellen daarentegen dat veel doden hadden kunnen worden vermeden als er vanaf het begin meer maskers, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmiddelen waren geweest en de autoriteiten in Bergamo en Brescia eerder een lockdown hadden opgelegd.

00.10 - Vaccinmakers: derde coronaprik beschermt mogelijk veel beter

Vaccinmaker Pfizer/BioNTech gaat de Amerikaanse autoriteiten deze maand vragen een derde coronaprik goed te keuren. Dit meldt het bedrijf donderdag.

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn mogelijk veel effectiever na een derde prik, zo zou blijken uit de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers. De antistoffen tegen corona zouden na de derde prik vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken.

De derde dosis zou ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie moeten volgen, aldus Pfizer/BioNTech en Moderna. Deze vervolgvaccinatie wordt ook wel een booster genoemd.

Eind juni zeiden Amerikaanse onderzoekers nog dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk zetten dat ze mogelijk jarenlang bescherming geven tegen het virus, mits het virus niet muteert op een manier die de vaccins omzeilt.

Pfizer/BioNTech en Moderna verwachten binnenkort meer informatie over het onderzoek vrij te geven.