LIVE | Reproductiegetal coronavirus gestegen naar 1,37

17.05 - Reproductiegetal coronavirus gestegen naar 1,37

Het zogenoemde reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel de ziekteverwekker zich verspreidt, is gestegen naar 1,37. Het getal, ook wel de ’R’ genoemd, is het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door één ander. Op 6 juli, toen de voorlaatste melding werd gedaan op het Coronadashboard, stond het getal nog op 0,97. En enkele dagen daarvoor stond het op 0,82.

Bij een R van rond de 1 blijft het aantal besmettingen zo’n beetje gelijk. Eén persoon besmet gemiddeld één ander. Als het reproductiegetal lager is dan 1, daalt dus het aantal besmettingen. Gaat het omhoog, zoals nu, dan stijgt ook het aantal besmettingen, hetgeen nu ook aan de dagelijkse cijfers van het RIVM te zien is.

De nieuwe melding zegt overigens niet alles. Het is namelijk altijd het reproductiegetal van twee weken geleden omdat de betrouwbaarheid van recentere berekeningen niet groot genoeg is.

16.50 - Jongeren vaker naar Kreta, minder naar Mallorca en Albufeira

Nederlandse jongeren mijden feestbestemmingen die vanwege de coronasituatie minder aantrekkelijk worden. Jonge vakantiegangers die eigenlijk van plan waren om naar Mallorca of Albufeira te reizen, boeken veel om naar met name Kreta, zeggen de grootste organisatoren van jongerenreizen Sunweb en Corendon. Zij bestrijden verder dat jongerenreizen onveilig zijn.

„Wij zijn lokaal aanwezig en spreken jongeren aan op hun gedrag. Ook tijdens het uitgaan”, zegt Sunweb-directeur Mattijs ten Brink. Volgens hem is de toename van de besmettingen in Nederland niet toe te schrijven aan het reizen, maar komt het door het gedrag van mensen in eigen land.

Beide organisaties bieden ’light’ versies van hun oorspronkelijke jongerenreizen aan. Grote feesten worden niet georganiseerd, het blijft beperkt tot excursies overdag. „Het zijn geen feestreizen, maar strandvakanties met excursies”, zegt Corendon. Jongeren kunnen wel op eigen gelegenheid uitgaan.

Het Portugese Albufeira heeft sinds donderdag een negatief reisadvies. Jongeren kunnen daar via GOGO (van Sunweb) en GOfun (van Corendon) niet meer naartoe. De reisorganisaties voor jongeren zeggen dat het met het aantal annuleringen meevalt en dat jonge vakantiegangers veel omboeken.

Op Mallorca was eind juni een grote corona-uitbraak onder jongeren. Reizigers die nog richting dit Spaanse feesteiland zouden gaan, besluiten nu naar het Griekse eiland met de populaire badplaats Chersonissos te trekken. „Dat ziet er toch wat stabieler uit”, zegt Corendon. Op de kleurenkaart van het ECDC (het Europese RIVM) over de besmettingscijfers kleurde Mallorca donderdag rood, Kreta oranje. Vanuit Nederland geldt wel nog altijd een geel reisadvies voor beide eilanden. „Jongeren kijken niet naar de besmettingen, maar wel naar de lokale maatregelen”, zegt Sunweb-directeur Ten Brink.

14.31 - Minister De Jonge is volledig gevaccineerd tegen corona

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft vrijdagochtend zijn tweede Pfizer-prik gehaald. Dat meldt hij op Twitter.

In zijn tweet benadrukt hij het belang van vaccineren: „Pas na je tweede prik ben je goed beschermd. Zeker met oog op de deltavariant van het virus is dat ontzettend belangrijk”, aldus De Jonge.

13.54 - EMA: geen Janssen-prik meer voor mensen met leksyndroom

Mensen die eerder last hebben gehad van lekkages in haarvaten, kleine adertjes, mogen het coronavaccin van Janssen niet meer toegediend krijgen, stelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Eerder werd dat advies ook al gegeven over het vaccin van AstraZeneca.

Het zogeheten capillair leksyndroom moet worden toegevoegd als mogelijke bijwerking in de bijsluiter van het Janssen-vaccin. Het gaat om een zeer zeldzaam, maar ernstig syndroom, waarbij bloedplasma uit de adertjes wegsijpelt en in spieren, organen of holtes terechtkomt. Mensen kunnen dan zwellingen krijgen in voornamelijk de armen en benen. Hun bloeddruk daalt, het bloed verdikt en ze hebben minder van het eiwit albumine in het bloed.

EMA adviseert het Janssen-vaccin niet meer te geven aan mensen met een voorgeschiedenis van het syndroom naar aanleiding van drie meldingen, waarvan één van het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb. Het betrof een man van tussen de 50 en 60 jaar. Hij is overleden. Ook bij één van de andere Europese meldingen overleed de patiënt. Het syndroom ontstond in alle drie de gevallen binnen twee dagen na de Janssen-prik.

13.40 - Duitsland beschouwt Spanje weer als risicogebied

Door het snel stijgende aantal coronabesmettingen beschouwt Duitsland heel Spanje weer als risicogebied. De Duitse autoriteiten raden iedereen af in het Zuid-Europese land, inclusief Mallorca en de Canarische eilanden, op vakantie te gaan. De waarschuwing, net nu het seizoen is aangebroken, geldt vanaf zondag.

Maar in tegenstelling tot vorig jaar heeft de maatregel voor Duitse toeristen geen gevolgen als ze een negatieve coronatest hebben of een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld. Anders moeten ze na terugkeer wel in quarantaine.

13.40 Nachtclubs balen van mogelijke sluiting om middernacht

De nachtclubs en discotheken balen dat ze mogelijk om middernacht dicht moeten. Dat zegt Nachtbelang, de belangenvereniging van de branche, die spreekt namens vijftig tot zestig nachtclubs door het land. Volgens een woordvoerder is er nog veel onduidelijk, maar zou het wel „al iets” zijn als de nachtclubs en discotheken niet helemaal hoeven te sluiten. Het demissionaire kabinet geeft vrijdagavond om 19.00 uur een persconferentie over mogelijke nieuwe maatregelen om de oplopende coronabesmettingen in te dammen.

Nachtbelang denkt dat de gevolgen van sluiting om middernacht afhangt van het soort club of café. Ook is de sluiting niet op lange termijn houdbaar, aldus de woordvoerder. De clubs zijn net weer open, sinds zaterdag 26 juni, toen verdere versoepelingen ingingen. Het demissionaire kabinet zou behalve het sluiten van de horeca om middernacht ook overwegen meerdaagse evenementen te verbieden, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws.

Dat er naar de horeca wordt gewezen als oorzaak voor de oplopende coronabesmettingen noemt de zegsman „zeer onterecht.” „Het is niet alleen de horeca waar het misgaat, het gaat mis in de hele keten.” De voorbeelden zijn volgens hem talrijk: van berichten van mensen die gevaccineerd zijn met Janssen die toch positief testen tot techniek van de QR-codes die niet goed werkt. „Menig ondernemer is er serieus mee bezig. De trucjes om toch binnen te komen zijn inmiddels bekend”, aldus Nachtbelang. De vereniging hoopt dat de nachtclubs en discotheken een kans krijgen om te laten zien dat het systeem wel kan werken.

„Eigenlijk zijn er geen woorden voor, we worden door het moment en de emotie geregeerd”, zegt de woordvoerder, die erkent dat de clusters van besmettingen wel groot zijn, maar benadrukt dat de meeste clubeigenaren hun verantwoordelijkheid na besmettingen nemen door bijvoorbeeld meteen de deuren te sluiten. Eerder deze week uitte festivaldirecteur Eric van Eerdenburg van meerdaags festival Lowlands kritiek op de horeca en zei hij dat de slechte controles aan de deur bij clubs en discotheken nu gevolgen hebben voor de evenementen.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland laat weten de persconferentie te willen afwachten alvorens te reageren.

11. 35 Indonesië ontvangt buitenlandse hulp vanwege zware coronagolf

Indonesië krijgt hulp uit het buitenland omdat de gezondheidszorg in eigen land is overweldigd door het toegenomen aantal coronabesmettingen. Vrijdag arriveren onder meer medische zuurstof, beademingsapparaten en beschermingsmiddelen.

Steeds meer coronapatiënten gaan in Indonesië naar de ziekenhuizen, maar die hebben niet altijd bedden vrij. Bij gebrek aan capaciteit worden soms zieke mensen naar huis gestuurd, waar een deel komt te overlijden. Er zijn meer medische spullen nodig vanwege de extra bedden die nu worden opgezet in tenten op parkeerplaatsen.

Singapore heeft twee vliegtuigen met voorraden naar Indonesië gestuurd. Die vervoeren onder meer zuurstofcilinders, beademingsapparaten, mondkapjes en handschoenen. Australië levert nog eens duizend beademingsapparaten en ook 2,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Slechts 5,4 procent van de Indonesische bevolking is volledig gevaccineerd.

Sinds begin deze maand raken steeds meer mensen besmet met het coronavirus en stijgt ook het dodental. Dat is te merken onder artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel. Bijna duizend van hen zijn volgens een beroepsvereniging overleden. Sommige ziekenhuizen hebben behalve met de drukte ook nog eens te maken met een personeelstekort.

Indonesië stelt nu dagelijks tienduizenden nieuwe besmettingen vast. Woensdag werden binnen een etmaal voor het eerst meer dan duizend doden gemeld. Experts denken dat veel besmettingen en sterfgevallen niet bij de autoriteiten bekend zijn, omdat er in het land weinig wordt getest. Officieel telt Indonesië, dat 270 miljoen inwoners heeft, ruim 2,4 miljoen besmettingen en 63.000 sterfgevallen.

11.33 - Club Aspen Valley Enschede blijft twee weekenden dicht

Club Aspen Valley in Enschede blijft de komende twee weekenden dicht. Dat hebben de gemeente en de eigenaar van de club afgesproken, nu een kleine tweehonderd bezoekers van de gelegenheid besmet blijken te zijn met het coronavirus sinds ze op 26 juni de club bezochten.

Het is nog niet duidelijk hoe er zoveel besmettingen konden ontstaan, aldus de gemeente vrijdag. De GGD Twente verwacht daar over een week meer over te kunnen zeggen. Direct nadat de eerste besmettingen opdoken is aan alle zeshonderd gasten gevraagd om zich te laten testen. Daar is in ruime mate gehoor aan gegeven, aldus de gemeente.

„Er zijn mogelijk ook andere verklaringen voor het grote aantal besmettingen. Inmiddels is duidelijk dat ook elders in het land clusters zijn ontstaan. De besmettingscijfers met name onder jongeren lopen snel op. Dat baart me grote zorgen”, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede.

Zodra vaststaat hoe het grote aantal besmettingen kon ontstaan, zullen de ondernemer en de gemeente maatregelen treffen als dat nodig is. Van Veldhuizen: „We zijn nog niet van het coronavirus af. Laten we ons vooral aan de basisregels houden.”

11.18 - Geen grootse viering 25 jaar Pride Amsterdam

De grote feestelijke viering van het 25-jarig jubileum van Pride Amsterdam wordt vanwege corona een jaar uitgesteld. De meeste straat- en pleinfeesten die traditioneel plaatsvinden kunnen niet doorgaan door alle beperkingen en risico’s, zoals de opmars van de Delta-variant, geeft de organisatie aan. Eerder werd al bekend dat de botenparade niet doorgaat.

Volgens de woordvoerder van de organisatie hebben ondernemers, ondersteund door Pride Amsterdam en de gemeente, het echt geprobeerd. Maar het bleek allemaal erg lastig, geeft hij aan. „Er waren er te weinig die doorgang konden vinden. Iedereen heeft het geprobeerd, maar helaas hebben we moeten constateren dat de grootschaligheid niet lukt. Er zullen wel wat kleine feestjes doorgaan, maar het grootse karakter is er niet.”

De Pride Walk op 7 augustus gaat wel door, net zoals kleinschalige activiteiten, een openluchttentoonstelling en PrideTV vanuit The Student Hotel. „Het strijdbare is er wel, dat krijgt de nadruk”, aldus de zegsman. „In plaats van dat we met een biertje in de hand staan, gaan we met borden demonstreren.” Dat is in deze tijd ook belangrijk, geeft hij aan, zeker gelet op wat er bijvoorbeeld gebeurt in Hongarije, waar onlangs een wet werd ingevoerd die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. „We gaan zeker niet onzichtbaar zijn dit jaar.”

Volgens directeur van Pride Amsterdam Lucien Spee is vooral de Pride Walk belangrijk „om de zichtbaarheid en strijd te onderstrepen. Daarom hopen we dat iedereen op zaterdag 7 augustus aansluit om van de RAI naar de Dam te gaan lopen en een statement te maken voor vrijheid en gelijkheid.”

11.11 - Vooral in Amsterdam druk bij Testen voor Toegang

Vooral in Amsterdam en Noord-Holland zijn voor komend weekend veel testafspraken gemaakt in het kader van Testen voor Toegang. Landelijk staan voor vrijdag en de komende weekenddagen tot dusver 180.000 testafspraken gepland, laat Stichting Open Nederland weten.

Dat zijn minder tests dan er vorige week voorafgaand aan het weekend waren. Het waren er toen 260.000. Aan het einde van het weekend was dat getal opgelopen tot 400.000, omdat er ook gedurende de weekenddagen nog veel afspraken werden gemaakt.

Een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, meldt dat er in alle regio’s nog plek is. Op sommige testlocaties is het druk, maar dan is er op een andere testlocatie in dezelfde regio nog wel plek.

Met een negatieve testuitslag verkregen bij een Testen voor Toegang-locatie kunnen mensen naar feestjes en evenementen zonder 1,5 meter afstand te hoeven bewaren. Sinds dit kan neemt het aantal coronabesmettingen echter flink toe. Het kabinet neemt vrijdag besluiten over het mogelijk aanscherpen van de coronamaatregelen.

10.57 - Kaag: besmettingscijfers ontzettend zorgelijk, ook voor vakantie

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag noemt de snelle toename van het aantal bekende coronabesmettingen ontzettend zorgelijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van het virus zelf, maar ook voor het vooruitzicht van Nederlanders die een vakantie naar het buitenland hebben geboekt voor de komende weken. „Ik weet ook wat het betekent voor de mensen. En dat als je je vakantiegeld hebt gekregen of even hebt gespaard, dat je er even op uit wil in je eigen land of natuurlijk elders.”

Door de hoge besmettingscijfers loopt Nederland het risico door andere landen op ’code rood’ gezet te worden. Dat zou betekenen dat Nederlandse vakantiegangers misschien in quarantaine moeten of er andere maatregelen gelden, ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. In sommige gevallen kunnen Nederlanders zelfs worden geweerd.

Kaag wil niet vooruitlopen op de stappen die populaire vakantielanden als Frankrijk en Spanje straks nemen. „Het is te vroeg om te speculeren, maar ik deel de zorg”, zegt Kaag. „Het is risicovol op dit moment.”

De bewindsvrouw stuurt vakantievierders nog steeds door naar de website van wijsopreis, waar adviezen en geldende regels van landen worden bijgehouden. „Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger”, benadrukt Kaag.

Verder is het volgens haar vooral van belang „dat we het virus weer onmiddellijk kunnen remmen.” Het goed naleven van de basisregels „is altijd al ons eigen belang geweest, maar ik zou zeggen: met de vakantie voor de deur al helemaal”, zegt Kaag. „Alles wat we kunnen doen, moeten we zelf toepassen.”

10.39 - Grapperhaus: zorgen om druk huisartsen en langdurige Covid

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus is weinig optimistisch over de ontwikkelingen van het coronavirus in Nederland. Uit overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s blijkt dat de druk op de huisartsen begint toe te nemen. „We zijn nog niet op die hoge beschermingsgraad en we moeten echt voorkomen dat meer mensen langdurige Covid krijgen”, zegt de demissionaire bewindsman voorafgaand aan het kabinetsberaad over eventuele aanscherpingen.

Even nadat het kabinet bijna alle coronaregels had losgelaten, begonnen de besmettingen weer snel op te lopen. De vraag of het kabinet moet ingrijpen, is voorgelegd aan het deskundigenteam OMT, ook om te kijken of de hogere besmettingen niet vooral komen doordat er veel meer getest wordt. Met het Testen voor Toegang, waarmee het kabinet ook activiteiten mogelijk wilde maken waar geen 1,5 meter afstand hoeft te gelden, gaat nog veel mis. Grapperhaus roept mensen dan ook op niet te „hannessen en te sjoemelen met de QR-code” die mensen toegang verleent.

Hoewel de ziekenhuizen nu niet kampen met grote aantallen Covid-patiënten, is de toename van het aantal besmettingen wel „zorgelijk omdat we nog steeds met Covid hebben af te rekenen”, zegt Grapperhaus. „Er was donderdag een toename van het aantal gevallen met 200 procent. Dan moeten we echt wel zeggen: nu even heel goed pas op de plaats.”

De GGD’en hebben ook tegen de burgemeesters gezegd dat er steeds meer zorgen zijn over langdurige Covid, waarbij mensen die het coronavirus hebben gehad langere tijd kampen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn en hoofdpijn.

De minister sprak vrijdagochtend vroeg met het Veiligheidsberaad. De voorzitters van de veiligheidsregio’s, die onder meer over de handhaving van de regels gaan. De burgemeesters waren het met elkaar eens. In het veiligheidsberaad was volgens Grapperhaus sprake van een „eensgezinde sfeer.”

06.44 - Drie zoenen op de wangen hoeven van meeste mensen nog niet terug

Sommige gewoonten die in coronatijd zijn veranderd, zouden weleens voor langere tijd zo kunnen blijven. Volgens een peiling van het Rode Kruis is 56 procent van de Nederlanders bijvoorbeeld van plan om in de elleboog te blijven hoesten of niezen, ook als de overheid dat niet meer dringend adviseert. Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek: de typisch Nederlandse gewoonte om mensen met drie zoenen te begroeten, hoeft van de meerderheid (54 procent) ook niet meteen terug als het advies om afstand te houden komt te vervallen.

Het begroetingsritueel, voor de een heel normaal en door de ander verafschuwd, ging in coronajaar 2020 in de ban. Hetzelfde gold voor handen schudden. Eén op de drie ondervraagden is van plan het devies „schud geen handen” langer aan te houden, ook als dat niet meer per se hoeft. Andere coronagewoonten zullen sneller verdwijnen: slechts 10 procent is van plan om langer dan noodzakelijk een mondkapje te dragen.

Momenteel is het advies vanuit het RIVM nog steeds om 1,5 meter afstand te houden tot anderen, ook na vaccinatie. Vaccins bieden immers nooit 100 procent bescherming tegen het virus. Alleen op plekken waar alleen mensen worden binnengelaten die zijn gevaccineerd of negatief getest, is de afstandsregel losgelaten. Dat dit systeem niet waterdicht is, werd aangetoond in discotheek Aspen Valley in Enschede; zeker 189 bezoekers liepen op de eerste de beste stapavond na de lockdown het virus op.

Aan de peiling van het Rode Kruis deden ruim 1000 Nederlanders van 16 jaar en ouder mee. Ze werd gehouden tussen 17 en 25 juni, net voordat veel versoepelingen ingingen. Toen daalden de besmettingscijfers nog fors. Afgelopen week keerde de trend. Het aantal besmettingen stijgt explosief, vooralsnog vrijwel uitsluitend in de jongere leeftijdsgroepen.

Op het moment dat het onderzoek werd verricht, zei 86 procent uit te kijken naar de komende maanden „waarin de samenleving steeds meer opengaat.” Volgens de peiling ziet tegelijkertijd een aanzienlijke minderheid van de ondervraagden juist tegen de komende maanden op. Overprikkeld raken ligt bij 29 procent op de loer, 38 procent zegt ertegenop te zien om weer op drukke plekken te komen. Met de stelling „Ik voel me nu ongemakkelijk als ik met veel mensen om me heen ben” is 42 procent het eens. En 26 procent geeft aan dat sociaal contact ze nu meer energie kost dan voor de lockdown.

De animo om weer de deur uit te gaan is groot, bevestigt de peiling. De meerderheid gaat weer naar cafés, theaters of festivals. „Daartegenover is een groep die nog huiverig is: ongeveer een vijfde van alle respondenten mijdt voorlopig het openbaar vervoer, cafés, concerten, festivals of het theater”, signaleert het Rode Kruis.

Volgens de hulporganisatie is de groep mensen die last heeft van eenzaamheid, angst of somberheid nog niet echt in omvang afgenomen. Mensen die advies en ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij een hulplijn van het Rode Kruis en MIND Korrelatie.

06:01 - Vakbond CNV roept kabinet op: ’trek coronateugels weer aan’

Het CNV roept het kabinet op de „coronateugels” zo snel mogelijk weer „aan te trekken.” De vakbond heeft onderzoek gedaan onder 1500 leden met een vitaal beroep. Bijna de helft hiervan vindt dat de coronamaatregelen te snel zijn versoepeld.

Onder meer buschauffeurs, zorgmedewerkers en supermarktpersoneel namen deel aan het onderzoek. 53 procent zegt dat klanten, omstanders en patiënten zich nauwelijks meer aan de coronamaatregelen houden. 42 procent moet mensen hier zelfs regelmatig op aanspreken. Desondanks voelt 70 procent zich niet minder veilig door het schrappen van de regels. Ook vindt 80 procent dat werkgevers genoeg rekening houden met de coronamaatregelen.

Het CNV wil dat het kabinet tijdelijk overgaat tot strengere coronamaatregelen. „Werkenden in vitale beroepen lopen al anderhalf jaar extra risico op een coronabesmetting”, aldus voorzitter Piet Fortuin. „Ze komen in contact met patiënten, reizigers en bezoekers. Maar zij zijn ook de werkenden die Nederland door de crisis hebben geholpen. Het zou wel heel cru zijn als zij nu, in het zicht van finish, alsnog besmet worden, doordat de maatregelen te snel zijn opgeheven.”

Het kabinet kijkt momenteel welke maatregelen getroffen moeten en kunnen worden om de stijgende besmettingen terug te dringen. Daarbij is de vraag of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging vrijdag doorzet. Een besluit hierover valt vrijdagochtend.

03.31 - Mogelijk maatregelen tegen corona-uitbraak na spoedadvies OMT

Zijn er nieuwe maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nu het aantal positieve tests hard stijgt? Moeten sommige versoepelingen misschien worden teruggedraaid? Daarover neemt het kabinet vrijdag een besluit, na een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT).

Mogelijk besluit het kabinet om clubs en discotheken te sluiten en om meerdaagse evenementen af te blazen. Het is niet duidelijk of de overheid ook strenger gaat controleren of bedrijven zich houden aan de toelatingsregels. Het advies van het OMT komt vermoedelijk vrijdagochtend, wellicht is er in de avond een nieuwe coronapersconferentie. Ook is in de ochtend mogelijk een vergadering van het Veiligheidsberaad.

De corona-uitbraak leek tot rust te zijn gekomen. Sinds eind april daalde het aantal positieve tests snel en de overheid bereidde zich voor op een rustige zomer. Maar in de afgelopen week kreeg het virus plotseling nieuw leven. Op donderdag meldde het RIVM 5475 positieve tests. Dat is bijna zeven keer zo veel als een week geleden, een ongekende toename. In de laatste zeven dagen zijn 16.153 mensen positief getest, bijna evenveel als in de drie weken ervoor. Het gaat vooral om twintigers en veel mensen hebben het coronavirus opgelopen in de horeca. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt vooralsnog niet.

03.01 - Cubaans coronavaccin Soberana 2 voor 91 procent effectief

Het Cubaanse coronavaccin Soberana 2 is na drie prikken voor 91,2 procent effectief tegen het longvirus. Dat meldt de door de staat gerunde farmaceut BioCubaFarma, dat toezicht houdt op het Finlay Institute of Vaccination, de maker van het vaccin.

Eerder bleek Abdala, een ander Cubaans vaccin, al voor 92,28 procent effectief tegen corona. Ook hier zijn drie doses van nodig.

02.56 - Kamer wil dat opnames leidend worden voor Europese coronakaart

De Tweede Kamer wil dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen bepalend wordt voor de Europese coronakaart, die met kleuren aangeeft hoe groot het risico per land is. Dat geeft een reëler beeld over de gezondheidsrisico’s dan het aantal nieuwe besmettingen, waarvan de Europese gezondheidsdienst ECDC op dit moment uitgaat, vindt de Kamer.

Een meerderheid steunde daarom een motie van DENK en de groep-Van Haga, die het demissionaire kabinet oproept zich in Europees verband sterk te maken voor de ziekenhuisopnames als leidend criterium voor de coronakaart. De indieners vinden dat de toenemende besmettingen in Nederland en in andere landen „voor een groot deel samenhangen met het feit dat er meer getest wordt en het in ieder geval in Nederland vooral jongeren betreft met geen of slechts lichte symptomen.”

Doordat het aantal besmettingen in Nederland explosief stijgt, dreigt Nederland weer rood te kleuren. Daardoor wordt het lastiger om naar het buitenland te reizen. Zo kunnen landen meer voorwaarden stellen aan toeristen uit Nederland, bijvoorbeeld een quarantaineperiode na aankomst.

Het afgelopen etmaal werden bijna 5500 positieve tests gemeld. Dat is bijna een verzevenvoudiging in een week tijd.

Daarnaast steunde de Kamer een motie van DENK die het kabinet oproept te onderzoeken hoeveel mensen met corona die volledig gevaccineerd zijn, toch in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat wordt nu niet goed bijgehouden door ziekenhuizen, terwijl dat volgens DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu wel nodig is om erachter te komen wat de effecten zijn van vaccinatie op het ziekteverloop.

02.31 - ’Verzet werkgevers tegen recht op thuiswerken’

Werkgevers verzetten zich tegen de eis van vakbonden om het recht op thuiswerken wettelijk vast te leggen. Ze zien een initiatief-wetsvoorstel van D66 en GroenLinks dat dit moet regelen als een oplossing op zoek naar een probleem. Daarmee ligt een stevig conflict met de bonden op de loer, schrijft het FD.

’Werkgevers en werknemers kunnen met elkaar, via de ondernemingsraad of het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken maken over thuiswerk en doen dat in de praktijk ook veelvuldig’, stelt werkgeversvereniging AWVN in een rapport over ’hybride werken’ (thuis en op kantoor) dat donderdag verschijnt.

Hoewel de werkgevers hybride werken als ’het nieuwe normaal’ zien, moeten ze niets hebben van een wettelijke verankering. Volgens het wetsvoorstel ’Werken waar je wilt’ zou een werkgever moeten aantonen dat een zwaarwegend bedrijfsbelang het werken vanuit thuis (of juist op kantoor) van een medewerker in de weg staat.

02.06 - Italiaanse overheid aangeklaagd om vermijdbare coronadoden

Vijfhonderd Italiaanse families hebben de krachten gebundeld en eisen 100 miljoen euro schadevergoeding van de overheid. Hun argument volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): verkeerde politieke beslissingen zouden hebben geleid tot de vermijdbare dood van hun familieleden aan Covid-19.

Ze willen dat de civiele rechtbank in Rome recht doet aan ruim 6500 mensen uit de regio’s rond Brescia en Bergamo die tijdens de eerste drie golven van de pandemie aan corona stierven. De eisers menen te kunnen bewijzen dat slechte planning en beslissingen van de politiek verantwoordelijken de oorzaken waren voor de vermijdbare dood van de mensen.

De collectieve aanklacht sluit aan bij een door de officier van justitie in Bergamo lopend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van politieke functionarissen tijdens het begin van de pandemie. Onder meer voormalig premier Giuseppe Conte en minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zijn al ondervraagd in Bergamo.

Het strafrechtelijk onderzoek, en nu de collectieve civiele aanklacht, hebben volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung de geloofwaardigheid geschaad van de verantwoordelijken in Milaan, Rome en elders, die beweerden dat Lombardije en daarna heel Italië gewoon pech hadden dat ze aan het begin van de pandemie zo zwaar door corona werden getroffen. Na de eerste schok was alles immers in wezen goed gedaan.

De eisers in de civiele zaak stellen daarentegen dat veel doden hadden kunnen worden vermeden als er vanaf het begin meer maskers, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmiddelen waren geweest en de autoriteiten in Bergamo en Brescia eerder een lockdown hadden opgelegd.

00.10 - Vaccinmakers: derde coronaprik beschermt mogelijk veel beter

Vaccinmaker Pfizer/BioNTech gaat de Amerikaanse autoriteiten deze maand vragen een derde coronaprik goed te keuren. Dit meldt het bedrijf donderdag.

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn mogelijk veel effectiever na een derde prik, zo zou blijken uit de eerste resultaten van een onderzoek door de vaccinmakers. De antistoffen tegen corona zouden na de derde prik vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken.

De derde dosis zou ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie moeten volgen, aldus Pfizer/BioNTech en Moderna. Deze vervolgvaccinatie wordt ook wel een booster genoemd.

Eind juni zeiden Amerikaanse onderzoekers nog dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk zetten dat ze mogelijk jarenlang bescherming geven tegen het virus, mits het virus niet muteert op een manier die de vaccins omzeilt.

Pfizer/BioNTech en Moderna verwachten binnenkort meer informatie over het onderzoek vrij te geven.