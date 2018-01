Speedboot Thailand brandt uit

De King Poseidon 959 was nog maar net vertrokken naar het eiland Phi Phi toen de vlammen om zich heen sloegen. Dat gebeurde nadat een bemanningslid een brandstoflek had geconstateerd en de motorruimte openmaakte, aldus de Bangkok Post.

De meesten wisten zich in veiligheid te brengen door direct in zee te springen. Bootjes in de buurt konden de drenkelingen weer opvissen.

De gewonden zijn veertien Chinezen en twee Thaise bemanningsleden.