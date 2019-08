Ruim 100 doden door overstromingen toeristisch gebied India

De zuidelijke staat Kerala, een populair toeristisch oord dat bekendstaat om zijn ongerepte stranden, heuvelresorts en binnenwateren, is een van de zwaarst getroffen gebieden. Het dodental staat daar op 67.

Minstens 165.000 mensen zijn opgevangen in meer dan 1300 opvangkampen, verspreid over veertien districten in de staat, aldus een hoge politiefunctionaris.

„Het slechte weer en de beschadigde infrastructuur beïnvloeden het reddingswerk”, voegde hij eraan toe.

Ook Myanmar kampt met de gevolgen van de moesson. Zondag kwamen door overstromingen en aardverschuivingen zeker 52 mensen om het leven.