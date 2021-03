Jonge vrouw in toilet Belgisch café verkracht en gefilmd: ’Blijvend trauma’

Na een avond feesten in de Overpoortstraat ontwaakte een jonge vrouw in juni 2018 zonder zich te herinneren wat er gebeurd was de avond voordien. Haar moeder verklaarde dat ze volledig suf thuiskwam. Pas enkele weken later ontdekte ze door een video wat er die avond gebeurd was.

Soa’s

„Mijn cliënte werd die avond door twee mannen verkracht in de toiletten van café Lime”, zegt haar advocate.„Eerst door de ene, daarna door zijn vriend, die ook filmde. Trots toonde hij het filmpje erna aan zijn vrienden. Wansmakelijk gedrag gewoon. Ze liep meerdere soa’s op en is sindsdien blijvend getraumatiseerd.”

Beide mannen werden voor de rechtbank van Gent gedaagd. „Getuigen verklaarden dat ze niet meer op haar benen kon staan en na de feiten stond te wenen”, zegt de procureur. „De vrouw kon geen toestemming geven en het gaat hier effectief om verkrachting.”

Uitspraak

De rechtbank van Gent veroordeelde de eerste dader tot 16 maanden cel, met uitstel. De tweede dader werd naast de verkrachting ook veroordeeld voor de verspreiding van het filmpje en kreeg twintig maanden cel, met uitstel. Beiden moeten een schadevergoeding betalen aan de vrouw.