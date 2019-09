Bekir E. voor rechter voor doodschieten Humeyra

Onze verslaggeefster Saskia Belleman is in de rechtszaal aanwezig en doet live via Twitter verslag

Humeyra overleed op 18 december 2018 aan haar verwondingen in het fietsenhok van haar school, het Designcollege in Rotterdam-West.

Bekir E. en Humeyra kenden elkaar. E. had al een contactverbod gekregen. Hij zou eerst hebben geprobeerd haar te ontvoeren. Justitie verwijt hem met voorbedachten rade te hebben gehandeld. Op die fatale 18e december wachtte hij haar in zijn auto op bij school, rende achter het slachtoffer aan en schoot haar dood in het fietsenhok.

Mohammed Al-M. (25) moet zich verantwoorden voor medeplichtigheid.