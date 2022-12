Premium Het beste van De Telegraaf

Meer uitvallers dan in voorgaande jaren Corona-diploma’s en lager niveau: studenten haken meer en meer af

Door Emile Kossen

Een docent geeft het vak 'Statistics' voor een bijna lege collegezaal op Tilburg University. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het aantal studenten dat vroegtijdig met hun opleiding stopt, stijgt weer flink. Een van de oorzaken: de makkelijker vergeven ’corona-diploma’s’ in het voortgezet onderwijs. In het mbo, hbo en wo vielen in schooljaar 2021-2022 veel meer studenten uit dan in de twee jaar ervoor, stelt een rapportage van het ministerie van Onderwijs.