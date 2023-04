Van der Wal na stikstofmist: ik neem mijn werk maar even dag bij dag

Het CDA legde na de Statenverkiezingen - waarin zittende partijen massaal werden afgedroogd door BBB - een stikstofbommetje onder het kabinet. Partijleider Hoekstra wil namelijk heronderhandelen over de stikstofafspraken in het coalitieakkoord. Maar die besprekingen gaan niet meteen van start. Pas nadat er meer duidelijkheid is over de formaties in de provincies en over het landbouwakkoord dat nog met de sector moet worden gesloten, wil hij dat zijn partij met VVD, D66 en CU om de tafel gaat.

Het brengt stikstofminister Van der Wal (VVD) in een lastig parket, want wat moet zij in de tussentijd met de stikstofaanpak doen? Afgelopen vrijdag zei premier Rutte nog dat de actie van het CDA niet moet worden gezien als een pauze in de stikstofaanpak. Sterker: volgens hem ging het kabinet juist versnellen. Van der Wal laat op haar beurt nu weten: „Ik ga niet vertragen, ik ga niet versnellen. Ik ga gewoon verder in het normale proces.”

Onduidelijkheid

Voor de buitenwacht valt er onderhand geen touw meer aan vast te knopen. Voor een groot deel van de oppositie was de wartaal over het stikstofbeleid reden om in de nacht van donderdag op vrijdag het vertrouwen in het kabinet op te zeggen. Die motie van wantrouwen kreeg geen Kamermeerderheid, waardoor het kabinet vooralsnog door kan.

Of minister Van der Wal het allemaal nog snapt? „Wat ik snap is dat op dit moment het coalitieakkoord staat. Dat is de leidraad voor mij. Ik laat me maar even niet afleiden. Ik wil met name naar het positieve kijken. Dat is iets wat ik héél belangrijk vind. Heel veel dingen gaan goed. Hier staat een minister die vooral goed haar werk wil doen.”