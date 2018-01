Blue Monday is hartstikke nep

Ⓒ REUTERS, ANP, AFP, De Telegraaf

Amsterdam - Het is vandaag Blue Monday, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. De aandacht voor de derde maandag van januari groeide de afgelopen jaren flink met gelegenheidsclubjes en online tiplijsten. Er is één probleem: Blue Monday is een verzonnen fenomeen. Verder: waar zou u uw kostbare juwelen opbergen als er oorlog uitbreekt? Een koekblik zei u? Ja, zo dacht de Britse koninklijke familie er ook over. En: Trump een racist? Zelf vindt hij van niet.